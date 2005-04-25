Россова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россова Ольга Иннокентьевна
Отец ребёнка: Россов Иннокентий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.01.1959
Дочь: Россова Ирина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Россов Иннокентий Яковлевич
Смерть
25.04.2005