Россова Вера Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Россова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россова Ольга Иннокентьевна

Отец ребёнка: Россов Иннокентий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.01.1959

Дочь: Россова Ирина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Россов Иннокентий Яковлевич

Смерть
25.04.2005

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