Кривова Зайцева Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривова Зайцева Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: Кривов Александр Феофанович

Мать: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
18.10.1951

Сын: Зайцев Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1956

Дочь: Зайцева Мельникова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Благодарова Зайцева Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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