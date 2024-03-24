Кривова Зайцева Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Рождение ребёнка
18.10.1951
Сын: Зайцев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1956
Дочь: Зайцева Мельникова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Благодарова Зайцева Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Зайцев Леонид Григорьевич
Смерть
Неизвестно