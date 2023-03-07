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Смоляков Иван Гаврилович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

16.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1841 г.р.

Мать

До 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1859

Отец: Смоляков Гавриил Спиридонович

Мать: Смолякова Елена Григорьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Крещение
17.01.1859
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смоляков Гавриил Спиридонович. Отец. Казак Чесноковского отряда Смолякова Елена Григорьевна. Мать Андреев Фёдор Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского отряда. Смирнова Ирина Григорьевна. Восприемн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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