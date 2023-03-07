Смоляков Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения16.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1859
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Крещение
17.01.1859
Смоляков Гавриил Спиридонович. Отец. Казак Чесноковского отряда Смолякова Елена Григорьевна. Мать Андреев Фёдор Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского отряда. Смирнова Ирина Григорьевна. Восприемн... Показать все
Смерть
Неизвестно