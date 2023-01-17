Спесивцев Павел Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Спесивцев Максим Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Спесивцева Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Спесивцева Анисья
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Спесивцев Родион Павлович
Мать ребёнка: Спесивцева Анисья
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Спесивцева Елена Павловна
Мать ребёнка: Спесивцева Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спесивцева Анисья
Смерть
Неизвестно