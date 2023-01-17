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Спесивцев Павел Максимович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Спесивцев Максим Афанасьевич

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Спесивцева Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Спесивцева Анисья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Спесивцев Родион Павлович

Мать ребёнка: Спесивцева Анисья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Спесивцева Елена Павловна

Мать ребёнка: Спесивцева Анисья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивцева Анисья

Смерть
Неизвестно
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