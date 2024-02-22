Наумкина (Исаева) Анастасия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
14.10.1887 ст.
Муж: Наумкин Роман Ильич
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне сельца Прудов Деомид и Иван Ильины Наумкины По невесте: крестьяне села Новгородского Тихон Степанов Тришкин и Трифон Федоров Исаев
Рождение ребёнка
07.?.1889 ст.
Дочь: Евфимия Романовна
Отец ребёнка: Наумкин Роман Ильич
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно