Наумкина (Исаева) Анастасия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумкина (Исаева) Анастасия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1887 ст.

Муж: Наумкин Роман Ильич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне сельца Прудов Деомид и Иван Ильины Наумкины По невесте: крестьяне села Новгородского Тихон Степанов Тришкин и Трифон Федоров Исаев
Рождение ребёнка
07.?.1889 ст.

Дочь: Евфимия Романовна

Отец ребёнка: Наумкин Роман Ильич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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