Воеводин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1953
Рождение ребёнка
31.03.1977
Дочь: Воеводина Червоткина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Воеводина - Канина Фаина Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воеводина - Канина Фаина Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1985
Сын: Воеводин Иван Александрович
Мать ребёнка: Воеводина - Канина Фаина Николаевна