Воеводин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1953

Отец: не указан

Мать: Воеводина Смердова Мария Александровна

Рождение ребёнка
31.03.1977

Дочь: Воеводина Червоткина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Воеводина - Канина Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воеводина - Канина Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1985

Сын: Воеводин Иван Александрович

Мать ребёнка: Воеводина - Канина Фаина Николаевна

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