Мадина Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадина Хайрулловна

Место рождения

д.Балыклы

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хайрулла

Мать: Шамсекамал

д.Балыклы
Смерть
Неизвестно
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