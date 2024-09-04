Данькова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данькова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данькова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Даньков Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даньков Федор Антонович

Отец ребёнка: Даньков Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даньков Терентий Антонович

Отец ребёнка: Даньков Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даньков Трофим Антонович

Отец ребёнка: Даньков Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Даньков Василий Антонович

Отец ребёнка: Даньков Антон Алексеевич

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