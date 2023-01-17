Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Тимофей Антонович

Мать: Володина Анна Тимофеевна

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1953

Дочь: Степанова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1962

Дочь: Зенкина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
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