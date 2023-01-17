Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1953
Дочь: Степанова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович
Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1962
Дочь: Зенкина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно