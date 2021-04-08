Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна 08.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна

Автор
НЗ
Зенкина Н.

женский, родилась 08.11.1927, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

умерла 17.08.2008, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Отец
Володин Тимофей Антонович1892 г.р.
Мать
Володина (Симонова) Анна Тимофеевна1894 г.р.
Супруги
Зенкин Андрей Петрович25.08.1923 г.р.
Дети
Степанова (Зенкина) Тамара Андреевна01.04.1953 г.р.
Зенкина Нина Андреевна29.01.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927

Отец: Володин Тимофей Антонович

Мать: Володина (Симонова) Анна Тимофеевна

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1953

Дочь: Степанова (Зенкина) Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
29.01.1962

Дочь: Зенкина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович

Воронежская область, Хохольский район, село Борщево

Смерть
17.08.2008
Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

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