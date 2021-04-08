Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна
женский, родилась 08.11.1927, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
умерла 17.08.2008, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
ОтецВолодин Тимофей Антонович1892 г.р.
МатьВолодина (Симонова) Анна Тимофеевна1894 г.р.
Супруги
Зенкин Андрей Петрович25.08.1923 г.р.
Дети
Степанова (Зенкина) Тамара Андреевна01.04.1953 г.р.
Зенкина Нина Андреевна29.01.1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927
Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1953
Дочь: Степанова (Зенкина) Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович
Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1962
Дочь: Зенкина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Зенкин Андрей Петрович
Воронежская область, Хохольский район, село Борщево
Смерть
17.08.2008
Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область