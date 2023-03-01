Орлова (Золотухина) Алёна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Золотухина) Алёна Геннадьевна

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Место рождения

п.Кодинский, Красноярского края

Дата рождения

18.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1981

Отец: Золотухин Геннадий Константинович

Мать: Золотухина Екатерина Петровна

п.Кодинский, Красноярского края
Рождение ребёнка
27.08.1999

Дочь: Смирнова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Буянов Александр Павлович

Рождение ребёнка
19.04.2010

Дочь: Орлова Алиса Анатольевна

Отец ребёнка: Орлов Анатолий Владимирович

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