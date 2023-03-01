Орлова (Золотухина) Алёна Геннадьевна
Место рожденияп.Кодинский, Красноярского края
Дата рождения18.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1981
п.Кодинский, Красноярского края
Рождение ребёнка
27.08.1999
Дочь: Смирнова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Буянов Александр Павлович
Рождение ребёнка
19.04.2010
Дочь: Орлова Алиса Анатольевна
Отец ребёнка: Орлов Анатолий Владимирович