Обухова Авдотья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Авдотья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Обухов Иван Естифеев

Отец ребёнка: Обухов Естифей Михеев

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Матрена Естифеева

Отец ребёнка: Обухов Естифей Михеев

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Ульяна Естифеева

Отец ребёнка: Обухов Естифей Михеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Естифей Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717
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