Обухова Авдотья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1652
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Обухов Иван Естифеев
Отец ребёнка: Обухов Естифей Михеев
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Матрена Естифеева
Отец ребёнка: Обухов Естифей Михеев
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Ульяна Естифеева
Отец ребёнка: Обухов Естифей Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717