Мариненков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мариненкова Пелагея Ильинична
Оболовка, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.03.1976
Горловка, кладбище на п. Октябрьском