Мариненков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариненков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мариненкова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мариненков Иван Иванович

Мать ребёнка: Мариненкова Пелагея Ильинична

Оболовка, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.03.1976
Горловка, кладбище на п. Октябрьском

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