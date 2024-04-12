Черкас Иван Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Черкас Илья Акритович
Бракосочетание
29.10.1879
Жена: Черкас София Федоровна
ГАДО ф - 426-1-3 / лист № 166 , м/к 1879г / зап.№ 15 /.
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Черкас София Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Черкас София Федоровна
Смерть
Неизвестно