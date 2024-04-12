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Черкас Иван Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Черкас Илья Акритович

Мать: Черкас Александра Юрьевна

Бракосочетание
29.10.1879

Жена: Черкас София Федоровна

ГАДО ф - 426-1-3 / лист № 166 , м/к 1879г / зап.№ 15 /.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Черкас Андрей Иванович

Мать ребёнка: Черкас София Федоровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Черкас София Федоровна

Смерть
Неизвестно
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