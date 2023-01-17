Курнаева Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.

Дочь: Курнаева Ульяния Игнатьевна

Отец ребёнка: Курнаев Игнатий Алексеевич

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.

Сын: Курнаев Тихон Игнатьевич

Отец ребёнка: Курнаев Игнатий Алексеевич

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.

Дочь: Курнаева Акилина Игнатьевна

Отец ребёнка: Курнаев Игнатий Алексеевич

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Игнатий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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