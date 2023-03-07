Ряга Егор Фокич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти20.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рягин Константин Егорович
Мать ребёнка: Ефросинья Силовна
Черноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
До 1925
Сын: Ряга Николай
Мать ребёнка: Ефросинья Силовна
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Ефросинья Силовна
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Ефросинья Силовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Ефросинья Силовна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Ефросинья Силовна
Рождение ребёнка
18.10.1946
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Ефросинья Силовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1979