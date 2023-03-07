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Ряга Егор Фокич

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Место рождения

Чолхов, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

20.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1874 г.р.

Дети

До 1925 г.р.
1925 г.р.
1926 г.р.
Между 1926 и 1937 г.р.
Между 1926 и 1937 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ряга Фока

Мать: ?

Чолхов, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рягин Константин Егорович

Мать ребёнка: Ефросинья Силовна

Черноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
До 1925

Сын: Ряга Николай

Мать ребёнка: Ефросинья Силовна

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ефросинья Силовна

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1937

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Ефросинья Силовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Ефросинья Силовна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Ефросинья Силовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.10.1946

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Ефросинья Силовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
20.07.1979
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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