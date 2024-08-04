Лихотин Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихотин Александр
Мать ребёнка: Лихотина Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихотина Апраксинья
Мать ребёнка: Лихотина Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихотин Мирон
Мать ребёнка: Лихотина Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихотина Пелагия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лихотина Клавдия
Мать ребёнка: Лихотина Пелагия
Смерть
Неизвестно
Милофаново, Никольский муниципальный район, Вологодская область