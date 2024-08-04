Лихотин Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихотин Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихотин Александр

Мать ребёнка: Лихотина Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихотина Апраксинья

Мать ребёнка: Лихотина Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихотин Мирон

Мать ребёнка: Лихотина Пелагия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихотина Пелагия

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лихотина Клавдия

Мать ребёнка: Лихотина Пелагия

Смерть
Неизвестно
Милофаново, Никольский муниципальный район, Вологодская область

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