Трусова (Фомина) Капитолина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Фомина) Капитолина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Николай Михайлович

Мать: Фомина Анна Александровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Наумкина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Трусов Павел

Рождение ребёнка
1948

Сын: Трусов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Трусов Павел

Рождение ребёнка
22.04.1951

Дочь: Загайнова Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Трусов Павел

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Павел

Смерть
Неизвестно
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