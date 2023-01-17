Трусова (Фомина) Капитолина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Наумкина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Трусов Павел
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Трусов Павел
Рождение ребёнка
22.04.1951
Дочь: Загайнова Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Трусов Павел
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Павел
Смерть
Неизвестно