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Гультяев Алексей Власович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Никифоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.01.1877 ст.

Жена: Гультяева Евдокия Никифоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.

Сын: Гультяев Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Никифоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.

Сын: Гультяев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Никифоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.

Сын: Гультяев Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Никифоровна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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