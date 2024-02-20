Пивоваров Селиверст (Селивёрст) Елисеевич / после 1940 Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Селиверст (Селивёрст) Елисеевич / после 1940 Алексеевич

Место рождения

Бердники, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

10.01.1924

Дата смерти

После 1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924

Отец: Пивоваров Елисей Тимофеевич

Мать: Пивоварова Макарина Фёдоровна

Бердники, Пермский округ, Уральская область
Повторно 18.05.1940 и 10.03.1950 ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д 1061 л 166-166об
Работа или профессия
Неизвестно
На иждивении у бабушки, ученик Нач ср школы Артель им. Калинина Кладовщик Колхозник Тракторист Не работает К труду не способен Инвалид 3 группы Пенсия по инвалидности
Место жительства
1940
Нижние Ташлыки, Пермский округ, Уральская область
Единоличница, дер. Ташлыки Васильевского сельсовета Пермского района ? Пермской (Молотовской) области В 1940 году проживала вдвоём в внуком Пивоваровым Селиверстом Елисеевичем (позднее в некоторых и... Показать все
Бракосочетание
До 1949

Жена: Пивоварова Наталья Иполитовна?

Бердники, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
После 1950

Жена: Коротких Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1963

Дочь: Коротких Светлана Селиверстовна

Мать ребёнка: Коротких Анастасия Ивановна

Бердники, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
?.11.1963

Дочь: Коротких Людмила Селиверстовна

Мать ребёнка: Коротких Анастасия Ивановна

Бердники, Пермский округ, Уральская область
Смерть
После 1964
Плеханы, Пермский округ, Уральская область

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