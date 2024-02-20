Пивоваров Селиверст (Селивёрст) Елисеевич / после 1940 Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1924
Дата смертиПосле 1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924
Повторно 18.05.1940 и 10.03.1950 ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д 1061 л 166-166об
Работа или профессия
Неизвестно
На иждивении у бабушки, ученик Нач ср школы Артель им. Калинина Кладовщик Колхозник Тракторист Не работает К труду не способен Инвалид 3 группы Пенсия по инвалидности
Место жительства
1940
Нижние Ташлыки, Пермский округ, Уральская область
Единоличница, дер. Ташлыки Васильевского сельсовета Пермского района ? Пермской (Молотовской) области В 1940 году проживала вдвоём в внуком Пивоваровым Селиверстом Елисеевичем (позднее в некоторых и... Показать все
Бракосочетание
До 1949
Бракосочетание
После 1950
Рождение ребёнка
?.11.1963
Дочь: Коротких Светлана Селиверстовна
Мать ребёнка: Коротких Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1963
Дочь: Коротких Людмила Селиверстовна
Мать ребёнка: Коротких Анастасия Ивановна
Смерть
После 1964
Плеханы, Пермский округ, Уральская область