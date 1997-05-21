Соколов Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти21.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1959
Сын: Соколов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1997
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область