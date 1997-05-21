Соколов Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Сергей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

21.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1959

Сын: Соколов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Екатерина Николаевна

Смерть
21.05.1997
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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