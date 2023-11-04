Один Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леппеля Ирина Львовна
Рождение ребёнка
12.01.1999
Дочь: Бобоева (Одина) Илона Сергеевна
Мать ребёнка: Леппеля Ирина Львовна
Рождение ребёнка
20.10.2006
Дочь: Одина Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: Леппеля Ирина Львовна
Бракосочетание
15.01.2013
Жена: не указана