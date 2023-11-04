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Один Сергей Анатольевич

Место рождения

Лисичанск

Дата рождения

16.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1974

Отец: Один Анатолий Иванович

Мать: Одина (Трифонова) Тамара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леппеля Ирина Львовна

Рождение ребёнка
12.01.1999

Дочь: Бобоева (Одина) Илона Сергеевна

Мать ребёнка: Леппеля Ирина Львовна

Рождение ребёнка
20.10.2006

Дочь: Одина Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: Леппеля Ирина Львовна

Бракосочетание
15.01.2013

Жена: не указана

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