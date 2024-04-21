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Ланин Алексей Ильич?

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Ланин Илья Фёдорович

Мать: Ланина Федосья

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ланин Яков старшой Алексеевич

Мать ребёнка: Ланина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Ланин Яков меньшой Алексеевич

Мать ребёнка: Ланина Прасковья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Ланин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ланина Прасковья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
До 1763

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