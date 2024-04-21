Ланин Алексей Ильич?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Ланин Илья Фёдорович
Мать: Ланина Федосья
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ланин Яков старшой Алексеевич
Мать ребёнка: Ланина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ланин Яков меньшой Алексеевич
Мать ребёнка: Ланина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Ланина Прасковья Ивановна
Смерть
До 1763