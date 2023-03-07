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Костюк Денис Сергеевич

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Место рождения

Хорошее

Дата рождения

14.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983

Отец: Костюк Сергей Романович

Мать: Костюк- Русина Галина Евгеньевна

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