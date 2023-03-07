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Костюк Денис Сергеевич
Костюк Денис Сергеевич
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Место рождения
Хорошее
Дата рождения
14.05.1983
Пол
Мужской
Отец
Костюк Сергей Романович
1955 г.р.
Мать
Костюк- Русина Галина Евгеньевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983
Отец:
Костюк Сергей Романович
Мать:
Костюк- Русина Галина Евгеньевна
Хорошее
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