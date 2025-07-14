Маркман Абрам
мужской, родился 28.07.1939
Супруги
Маркман (Гальперина) Анна Вольфовна11.06.1949 г.р.
Дети
Маркман Роман19.07.1982 г.р.
Маркман Эммануэль05.01.1993 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1982
Сын: Маркман Роман
Мать ребёнка: Маркман (Гальперина) Анна Вольфовна
Рождение ребёнка
05.01.1993
Сын: Маркман Эммануэль
Мать ребёнка: Маркман (Гальперина) Анна Вольфовна
Израиль