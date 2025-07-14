Маркман Абрам 28.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Маркман Абрам

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.07.1939

Супруги
Маркман (Гальперина) Анна Вольфовна11.06.1949 г.р.
Дети
Маркман Роман19.07.1982 г.р.
Маркман Эммануэль05.01.1993 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркман (Гальперина) Анна Вольфовна

Рождение ребёнка
19.07.1982

Сын: Маркман Роман

Мать ребёнка: Маркман (Гальперина) Анна Вольфовна

Рождение ребёнка
05.01.1993

Сын: Маркман Эммануэль

Мать ребёнка: Маркман (Гальперина) Анна Вольфовна

Израиль

Мы используем куки для улучшения работы сайта.