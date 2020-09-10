Ермолаева (Кирова) Зинаида Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1954
Дата смерти10.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1954
Рождение ребёнка
16.09.1973
Дочь: Козлова (Ермолаева) Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Ермолаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.1976
Сын: Ермолаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ермолаев Владимир Николаевич
Смерть
10.09.2020