Кругляшов ?
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кругляшов Гаврил Яковлевич
Отец ребёнка: Кругляшов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кругляшов Яков
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Рождение ребёнка
1861
Сын: Кругляшов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Кругляшов Яков
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кругляшов Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Кругляшов Яков
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Кругляшов Яков
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
Неизвестно
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