Лесной Павел Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.
Отец: Лесной Осип Николаев
Мать: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Лесная Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Лесная Параскева Данилова
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Мать ребёнка: Лесная Параскева Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно