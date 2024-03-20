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Лесной Павел Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: Лесной Осип Николаев

Мать: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Лесная Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Лесная Параскева Данилова

Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Лесной Василий Павлов

Мать ребёнка: Лесная Параскева Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Параскева Данилова

Смерть
Неизвестно
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