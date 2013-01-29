Минченко (Скоробогатова) Наталья Антониновна
Место рожденияРоссия Брянская область город Новозыбков
Дата рождения14.05.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1964
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
19.07.1988
Дочь: Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Минченко Юрий Анатольевич
Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель труда
Место жительства
Неизвестно
Беларусь город Минск