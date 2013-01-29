Минченко (Скоробогатова) Наталья Антониновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченко (Скоробогатова) Наталья Антониновна

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Место рождения

Россия Брянская область город Новозыбков

Дата рождения

14.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1964

Отец: Скоробогатов Антонин Петрович

Мать: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
19.07.1988

Дочь: Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Минченко Юрий Анатольевич

Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минченко Юрий Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель труда
Место жительства
Неизвестно
Беларусь город Минск
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