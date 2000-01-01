Охлопков Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Охлопков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Охлопкова Зинаида Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охлопков Константин
Мать ребёнка: Охлопкова Зинаида Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охлопков Павел
Мать ребёнка: Охлопкова Зинаида Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охлопков Андрей
Мать ребёнка: Охлопкова Зинаида Евсеевна
Смерть
Неизвестно