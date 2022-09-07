Запаренчук (Мельникова) Нелли Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1947
Дата смерти07.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947
Рождение ребёнка
15.12.1979
Дочь: Петрова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Запаренчук Сергей Прохорович
Рождение ребёнка
15.12.1979
Дочь: Петрова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.2022