Запаренчук (Мельникова) Нелли Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запаренчук (Мельникова) Нелли Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1947

Дата смерти

07.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947

Отец: Мельников Иван Павлович

Мать: Мельникова Мария Александровна

Рождение ребёнка
15.12.1979

Дочь: Петрова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Запаренчук Сергей Прохорович

Рождение ребёнка
15.12.1979

Дочь: Петрова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запаренчук Сергей Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.2022
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