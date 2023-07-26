Верещаг Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещаг Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещаг Елена Владимировна

Отец ребёнка: Верещаг Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещаг Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Верещаг Владимир Павлович

Рождение ребёнка
29.11.1980

Дочь: Таратина (Верещаг) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Верещаг Владимир Павлович

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