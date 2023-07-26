Верещаг Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещаг Елена Владимировна
Отец ребёнка: Верещаг Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещаг Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Верещаг Владимир Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1980
Дочь: Таратина (Верещаг) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Верещаг Владимир Павлович