Максименко Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1960
Сын: Максименко Олег
Мать ребёнка: Зубрилина Таисия
Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубрилина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максименко Дмитрий
Мать ребёнка: Зубрилина Таисия
Смерть
Неизвестно