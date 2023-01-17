Лихачев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения31.03.1826
Дата смерти15.11.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883 по 1907
Париж, Франция
Смерть
15.11.1907
Париж, Франция