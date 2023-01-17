Лихачев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Иван Федорович

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Место рождения

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.03.1826

Дата смерти

15.11.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1883 по 1907
Париж, Франция
Смерть
15.11.1907
Париж, Франция
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