Чекрыжов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1948
Рождение ребёнка
27.09.1955
Рождение ребёнка
16.09.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно