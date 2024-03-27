Хусеинова Ажар Сафа Кызы
Место рожденияГорьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, Семеновский с/с, д. Семеновка
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно