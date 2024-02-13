Одиноченков (Леонов) Николай Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1855
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Леонов Самойла Козьмин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Одиноченков Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Одиноченкова Настасья Фомьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Одиноченков Ефим Николаевич
Мать ребёнка: Одиноченкова Настасья Фомьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855