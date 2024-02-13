Одиноченков (Леонов) Николай Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноченков (Леонов) Николай Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Леонов Самойла Козьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Одиноченков Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Одиноченкова Настасья Фомьевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Одиноченков Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Одиноченкова Настасья Фомьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одиноченкова Настасья Фомьевна

Смерть
1855
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