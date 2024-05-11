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Дубянская А Васильевна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Дубянский Василий Иванович

Мать: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1995
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

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