Дубянская А Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1995
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания