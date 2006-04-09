Попова (Лыхина) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1930
Дата смерти09.04.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930
Отец: Лыхин Василий Макарович
Мать: Лыхина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Попов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Попов Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Сергей
Место жительства
Неизвестно
Чахловка, Киров, Россия
Смерть
09.04.2006