Попова (Лыхина) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Лыхина) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1930

Дата смерти

09.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930

Отец: Лыхин Василий Макарович

Мать: Лыхина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Попов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Попов Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сергей

Место жительства
Неизвестно
Чахловка, Киров, Россия
Смерть
09.04.2006
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