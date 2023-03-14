Осинцева (Койнова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцева (Койнова) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1996 г.р.
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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1996

Дочь: Шамсова Анора

Отец ребёнка: не указан

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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