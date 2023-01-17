Касприн Дионисий Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.?.1873
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених солдатский сын Касприн Д.Ф. 19л(1854), казачья дочь невеста Н.М.Рыдзелева 17л(1856). Оба первым браком. Поручители по женицу: отставные рядовые Иван Кастенко и Григорий Простатинов. по невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно