Касприн Дионисий Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касприн Дионисий Феликсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.?.1873

Жена: Касприна Наталья Марковна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених солдатский сын Касприн Д.Ф. 19л(1854), казачья дочь невеста Н.М.Рыдзелева 17л(1856). Оба первым браком. Поручители по женицу: отставные рядовые Иван Кастенко и Григорий Простатинов. по невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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