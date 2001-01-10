Михайлова (Антонюк) Мария Павловна
Место рожденияОстрожок, Житомирская область Украина
Дата рождения27.10.1936
Дата смерти10.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Острожок, Житомирская область Украина
Рождение ребёнка
18.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Николай Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
кандидат сельхознаук
Смерть
10.01.2001