Михайлова (Антонюк) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Антонюк) Мария Павловна

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Место рождения

Острожок, Житомирская область Украина

Дата рождения

27.10.1936

Дата смерти

10.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Острожок, Житомирская область Украина
Рождение ребёнка
18.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Николай Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
кандидат сельхознаук
Смерть
10.01.2001
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