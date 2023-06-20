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Коврижных Матрона Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Коврижных Наум Иванович

Отец ребёнка: Коврижных Иван Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коврижных Федор Иванович

Отец ребёнка: Коврижных Иван Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Коврижных Иван Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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