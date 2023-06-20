Коврижных Матрона Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Коврижных Иван Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Коврижных Иван Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Коврижных Иван Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно