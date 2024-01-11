Давыд Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыд Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Прокоп Трофимович

Мать: не указана

Смерть
1841
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