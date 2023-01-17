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Бурлаков Дмитрий Валентинович
Бурлаков Дмитрий Валентинович
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Место рождения
Миасс
, Миасский, Челябинская область
Дата рождения
21.10.1966
Пол
Мужской
Отец
Бурлаков Валентин Петрович
1939 г.р.
Мать
Бурлакова (Аверьянова) Нина Дмитриевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1966
Отец:
Бурлаков Валентин Петрович
Мать:
Бурлакова Нина Дмитриевна
Миасс
, Миасский, Челябинская область
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