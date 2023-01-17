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Лебедев Александр Юрьевич
Лебедев Александр Юрьевич
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Место рождения
Десногорск
, город Десногорск, Смоленская область
Дата рождения
14.01.1991
Пол
Мужской
Отец
Лебедев Юрий Славантиевич
1968 г.р.
Мать
Андреева (Жучкова) Светлана Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1991
Отец:
Лебедев Юрий Славантиевич
Мать:
Андреева Светлана Анатольевна
Десногорск
, город Десногорск, Смоленская область
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