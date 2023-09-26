Портнова Домна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова Домна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портнов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Михайлова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Михайлов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
30.09.1919

Дочь: Смирнова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович

Пятницкое, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Михайлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Михайлов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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