Портнова Домна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Портнов Тимофей
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Михайлова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Михайлов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1919
Дочь: Смирнова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович
Пятницкое, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Михайлов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно