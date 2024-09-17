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Сертаков Петр Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сертаков Даниил

Мать: Сертакова -- Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сертакова (--) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сертаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Сертаков Федор Петрович

Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна

спирино
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сертаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сертакова Анна Петровна

Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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