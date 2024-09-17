Сертаков Петр Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сертаков Даниил
Мать: Сертакова -- Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
09.02.1910
Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна
спирино
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сертаков Василий Петрович
Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сертакова Анна Петровна
Мать ребёнка: Сертакова (--) Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно