Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна

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Место рождения

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

01.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1935

Дочь: Таминдарова Фильзиля Хуснутдиновна

Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Таминдаров Эдуард Хуснутдинович

Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1943

Дочь: Таминдарова Светлана Хуснутдиновна

Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1953

Сын: Таминдаров Игорь Хуснутдинович

Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.08.1974
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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