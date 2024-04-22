Шафикова Зайтуна Дельмухаметовна
Место рождения
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти01.08.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Рождение ребёнка
18.02.1935
Дочь: Таминдарова Фильзиля Хуснутдиновна
Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Таминдаров Эдуард Хуснутдинович
Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович
Рождение ребёнка
15.07.1943
Дочь: Таминдарова Светлана Хуснутдиновна
Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович
Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1953
Сын: Таминдаров Игорь Хуснутдинович
Отец ребёнка: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович
Смерть
01.08.1974