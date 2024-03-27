Пукачёв Салахутдин Вахитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукачёв Салахутдин Вахитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пукачёв Вахит Хафизович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1946

Сын: Пукачёв Рифкат

Мать ребёнка: Пукачева Нагимэ

Рождение ребёнка
06.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пукачева Нагимэ

с. Шыгырдан (Батыревский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукачева Нагимэ

Смерть
Неизвестно
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