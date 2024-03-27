Пукачёв Салахутдин Вахитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пукачёв Вахит Хафизович
Рождение ребёнка
02.05.1946
Сын: Пукачёв Рифкат
Мать ребёнка: Пукачева Нагимэ
Рождение ребёнка
06.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пукачева Нагимэ
с. Шыгырдан (Батыревский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукачева Нагимэ
Смерть
Неизвестно