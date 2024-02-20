Мамсурова (Жантиева) Гани Хатахцикоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жантиев Хатахцико Афаевич
Мать: Жантиева Кыз Мисостовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мамсуров Хан-Гирей
Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мамсуров Индрис
Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мамсуров Таго
Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мамсуров Султан
Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мамсуров Магомет
Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Хамурза
Смерть
Неизвестно